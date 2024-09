Η Αργεντινή τίμησε τον Ντι Μαρία και «δάκρυσε» το Μονουμεντάλ

Μετά το Κόπα Αμέρικα ο Άνχελ Ντι Μαρία έβαλε τέλος στην καριέρα του στην Εθνική ομάδα και πριν από το παιχνίδι της Αργεντινής με τη Χιλή, η «αλμπισελέστε» τον τίμησε για την προσφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο άσος της Μπενφίκα, αλλά και όσοι βρέθηκαν στο Μονουμεντάλ, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, σε μία αξέχαστη βραδιά.

«Έχω πολλά συναισθήματα μέσα μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην AFA. Πέρασα 16 χρόνια μαζί τους. Έζησα δύσκολα πράγματα και κατέληξα ευτυχισμένος δίπλα τους. Τώρα είμαι απλά ένας ακόμη οπαδός. Τώρα θα είμαι εκεί πάνω με την οικογένειά μου. Θα συνεχίσω να είμαι στο Κόπα Αμέρικα, στα Παγκόσμια Κύπελλα και να τους υποστηρίζω», δήλωσε δακρυσμένος ο Ντι Μαρία παίρνοντας τον λόγο, λίγο πριν οι πρώην πλέον συμπαίκτες του τον σηκώσουν στα χέρια.

Το δικό του μήνυμα για τον φίλο και συμπαίκτη του έστειλε και ο Λιονέλ Μέσι που δεν μπορούσε να βρίσκεται στο γήπεδο.

«Ελπίζω να απολαύσεις αυτή τη βραδιά με την οικογένεια και τους αγαπημένους σου. Έχουμε πει όλα όσα έπρεπε να πούμε. Έχουμε μοιραστεί τόσα πολλά. Ποιος θα πίστευε ότι θα τελείωνε έτσι; Θα μας λείψεις τόσο πολύ. Τα λέμε σύντομα», είπε ο αρχηγός της Εθνικής μέσω μηνύματος που έπαιξε στις γιγανοοθόνες.

Leo Messi’s message to di Maria: “I hope you enjoy this evening with your family and loved ones. We have said everything we needed to say. We have shared so much. Who would have thought it would end this way? We will miss you so much. See you soon.» 🫶🏻

pic.twitter.com/3HqCdQQO4s

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 6, 2024