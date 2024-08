Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε σήμερα, σε επίθεση σε έναν εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης, που βρίσκεται κοντά στο παλαιστινιακό χωριό όπου σημειώθηκε πρόσφατα φονική επιδρομή Ισραηλινών εποίκων.

«Αφού κατέβαλαν πολλές προσπάθειες (…) οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί στην επίθεση», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Μπέιλινσον της Πέτα Τίκβα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «ένας τρομοκράτης» επιτέθηκε «σε έναν πολίτη, έκλεψε το όπλο του και διέφυγε» στον οικισμό Κεντουμίμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡️An unarmed Palestinian beat an armed settler, confiscated his weapon in the Kedumim settlement, east of Qalqilya in the West Bank, then fled the scene. Israeli forces, including a helicopter, are searching the area for him…. Just in: the settler has died. pic.twitter.com/LxwKePzf1h

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) August 18, 2024