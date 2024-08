Το ηφαίστειο Σίβελουτς εξερράγη μετά τον σεισμό των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο 17 Αυγούστου ανοιχτά της Καμτσάτκα στην ανατολική Ρωσία.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο είναι ένα από τα πιο ενεργά στη Ρωσία.

Με την έκρηξη εκτοξεύτηκαν τεράστιες ποσότητες τέφρας στην ατμόσφαιρα, ενώ σήμανε συναγερμός για τις πτήσεις αεροσκαφών.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Shiveluch Volcano In Russia Has Erupted Spewing 8km Ash Clouds 8km Into The Sky Following Huge Earthquake pic.twitter.com/fkRfJyUSZk

Powerful 7.2 magnitude earthquake has struck Russia and a volcanic eruption has begun

Kamchatka was hit. Aftershocks were felt up to 108 km from the epicenter. Ash emissions from the Shiveluch volcano pose a threat to aviation. pic.twitter.com/zHT5aZKeT0

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024