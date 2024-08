Το πολύχρωμο σέλας τυλίγει τη Γη σε εξωπραγματικό βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Εν μέσω μιας περιόδου ασυνήθιστα ισχυρής ηλιακής δραστηριότητας, ο αστροναύτης της NASA Μάθιου Ντόμινικ είχε μια μοναδική ευκαιρία να απαθανατίσει το σέλας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η Σελήνη μοιάζει να βυθίζεται στα πολύχρωμα, ηλεκτρισμένα πέπλα καθώς το πολυεθνικό τροχιακό συγκρότημα κινείται με ταχύτητα 28.000 χιλιομέτρων την ώρα και συμπληρώνει μια περιφορά γύρω από τον πλανήτη κάθε 90 λεπτά.

«Τις τελευταίες ημέρες το σέλας είναι υπέροχο. Τέλεια στιγμή να δοκιμάσω έναν φακό που έφτασε πρόσφατα με το Cygnus» έγραψε ο Ντόμινικ στο Χ, αναφερόμενος στο σκάφος ανεφοδιασμού που μισθώνει η NASA από την εταιρεία Northrop Grumman.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.

15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd

