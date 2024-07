Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον ζήτησε από τον Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί και από πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Εάν ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι κατάλληλος να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, δεν είναι κατάλληλος να υπηρετεί ως πρόεδρος. Πρέπει να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμα. Η 5η Νοεμβρίου δεν μπορεί να έρθει αρκετά σύντομα», λέει ο επιφανής Ρεπουμπλικανός.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.

Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024