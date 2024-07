Σοκ και αποτροπιασμός επικρατούν στο Λονδίνο μετά το σοκαριστικό τριπλό έγκλημα στο Bushey του Hertfordshire.

Πρόκειται για τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt. Η 61χρονη Carol, η 25χρονη Louise και η 28χρονη Hannah βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες το βράδυ της Τρίτης (9/7) στο σπίτι τους.

Ο δράστης, που φέρεται να τις σκότωσε με βαλλίστρα, συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό σχεδόν 24 ωρών σε νεκροταφείο στην περιοχή του Enfield και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα.

Ο 26χρονος Kyle Clifford εργαζόταν, σύμφωνα με το Sky News, ως security. Το 2022 υπηρέτησε για έναν χρόνο στον βρετανικό στρατό, όμως παραιτήθηκε επειδή δεν εντυπωσίασε τους ανωτέρους του,.

Γυναίκα που μεγάλωσε μαζί του στο Enfield ισχρίζεται ότι «πάντα έμοιαζε φυσιολογικός και καλό παιδί. Δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι είναι περίεργος ή επιθετικός».

Όπως αποκαλύπτουν τα βρετανικά Μέσα, ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο 30χρονος Bradley Clifford, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, εδώ και έξι χρόνια, για τη δολοφονία του 18χρονου Sobhan Khan, ο οποίος μαζί με τον 19χρονο Jahshua Francis είχαν προκαλέσει ζημιές στο αυτοκίνητο του μεγαλύτερου των αδερφών Clifford.

Στο δικαστήριο, που τον καταδίκασε το 2018, κατατέθηκε ότι ο Bradley Clifford, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καταδίωξε με το αυτοκίνητό του το σκούτερ, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, τους χτύπησε και γρονθοκόπησε εννέα φορές τον 18χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή.

Το κίνητρο του 26χρονου Kyle Clifford, που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας και τους πήρε τόσο βάρβαρα τη ζωή, παραμένει άγνωστο. Πάντως, πληροφορίες τον θέλουν να είχε σχέση με την 25χρονη Louise, η οποία εμφανίζεται να είχε χωρίσει επεισοδιακά μαζί του.

Η νεαρή κοπέλα μάλιστα είχε κάνει ανάρτηση στο Χ προ λίγων ημερών εκφράζοντας τον θαυμασμό της για γυναίκες που έχουν το θάρρος να φύγουν από μία κακοποιητική σχέση, ενώ η μητέρα της νεαρής φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της πως η Louise είχε μόλις βγει από μία δύσκολη σχέση.

Οι τρεις γυναίκες είχαν καλέσει απελπισμένα σε βοήθεια πριν να εκτελεστούν από τον 26χρονο. Όπως περιέγραψαν γείτονες της οικογένειας, άκουσαν κραυγές από το σπίτι όπου έγινε η δολοφονία, τις οποίες πέρασαν για παιδικές.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 61χρονη μητέρα των κοριτσιών βρέθηκε στον χώρο υποδοχής του σπιτιού με ένα τόξο στο στήθος. Επίσης, και οι τρεις τους δεν ήταν φιμωμένες ή δεμένες, αλλά στους καρπούς τους υπήρχαν σημάδια από σχοινί.

Το ένα από τα θύματα φέρεται να πρόλαβε να ειδοποιήσει την αστυνομία πριν ξεψυχήσει και ενημέρωσε για την επίθεση. Επίσης, ο σύντροφός μιας από τις δύο κόρες φέρεται να έλαβε ένα μήνυμα, που του ζητούσε να καλέσει αμέσως την αστυνομία.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται ο δράστης να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος μετά την τριπλή δολοφονία, κουβαλώντας ένα μεγάλο αντικείμενο, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι.

