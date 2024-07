Επίθεση με μαχαίρι στη Στουτγκάρδη – Δύο τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά δύο ανθρώπους στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Στουτγκάρδης στη Γερμανία. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη μία ώρα αργότερα από αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο συλληφθείς είναι Γερμανός 26 ετών και οι αρχές δεν εκτιμούν ότι η επίθεση είχε τρομοκρατικό κίνητρο. «Οι βίαιες ενέργειες επηρεάζουν όλους μας και τις επόμενες ημέρες θα συντονιστούμε με την ομοσπονδιακή αστυνομία προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση της αστυνομικής παρουσίας στους σταθμούς», δήλωσε εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 26χρονος άνδρας τραυμάτισε έναν 69χρονο και μια 63χρονη που περίμεναν σε αίθουσα αναμονής.

