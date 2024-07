Τι είπε ο Κουκουρέγια για το χέρι στο ματς με την Γερμανία

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Γαλλία για τα ημιτελικά του Euro 2024 και έλαβε η χώρα η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόει της μεγάλης αναμέτρησης.

Εκεί, ο Μαρκ Κουκουρέγια μίλησε, μεταξύ άλλων και για την επίμαχη φάση του προημιτελικού με την Γερμανία, στην οποία δεν δόθηκε πέναλτι με τον διαιτητή και το VAR να συμφωνούν ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η μπάλα χτύπησε στο χέρι μου, αλλά ο διαιτητής είπε κατευθείαν “όχι, όχι, όχι” και αυτό με έκανε να νιώσω καλύτερα. Αν οι ειδικοί της διαιτησίας λένε ότι δεν είναι χέρι, τότε δεν είναι. Δεν ανακατεύομαι, σέβομαι τις αποφάσεις. Κατανοώ τις αμφιβολίες. Μπορούμε να παραπονεθούμε ότι θα μπορούσε να είχε αποβληθεί ο Κρόος».

«Όταν η μπάλα βρίσκει στο χέρι κοντά στο σώμα και είναι κάθετο προς το χορτάρι (δηλαδή το χέρι είναι προς τα κάτω σε ευθεία όπως του Κουκουρέγια), ή/και σε θέση πίσω από το σώμα, τότε δεν είναι πέναλτι».

UEFA’s pre-tournament briefing on handballs gave a specific example just like Marc Cucurella, saying it should NOT be a handball penalty.

Arm close to the side, pointing predominantly down/vertically, and/or a position behind line of the body. #ESPGER #Euro2024

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) July 5, 2024