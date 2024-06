Χαμός στην Τουρκία: Ο Μοντέλα έδιωξε τον Γκιουλέρ από την προπόνηση (vid)

Μάλλον δεν είναι ιδανικό το κλίμα στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας. Βιντσέντζο Μοντέλα και Αρντά Γκιουλέρ, πρωταγωνιστούν σε ένα «επεισόδιο» κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας, το οποίο «κυκλοφόρησε» στα social media.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει… viral ένα βίντεο, στο οποίο ο Ιταλός προπονητής τον απομακρύνει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, και φαίνεται να τον στέλνει να δουλέψει μόνος του. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους…

I’m hearing Turkey coach took Arda’s jersey and sent him to train alone before Czechia game. It’s unacceptable if it’s true. pic.twitter.com/j4ZjJeXbGI

— Dr Yash  (@YashRMFC) June 23, 2024