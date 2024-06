Θρίλερ στον αέρα σημειώθηκε την Κυριακή (09/06) όταν ένα αεροσκάφος της Austrian Airlines έπεσε σε χαλαζόπτωση ενώ πετούσε πάνω από την Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Το χαλάζι, με την ένταση που έπεφτε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αεροπλάνο σπάζοντας το ρύγχος του, ενώ ρωγμές προκλήθηκαν και στα παράθυρα του πιλοτηρίου, γεγονός που θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία λόγω της σφοδρότητας της κακοκαιρίας.

Ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων προκαλεί η πληροφορία ότι το αεροπλάνο της Austrian Airlines, που είχε προορισμό τη Βιέννη, βρέθηκε να περνά μέσα από το σημείο όπου σημειωνόταν το ακραίο καιρικό φαινόμενο, καθώς η αεροπορική εταιρεία είπε ότι η καταιγίδα δεν ήταν ορατή στο ραντάρ του πιλοτηρίου.

Αποτέλεσμα ήταν να γίνει κλήση επείγουσας κατάστασης -Mayday- εξαιτίας των ζημιών που συνέβησαν στο αεροπλάνο.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024