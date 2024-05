Χάος επικράτησε την Παρασκευή το πρωί στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον ένα άτομο, κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης.

Ειδικότερα, η επίθεση με μαχαίρι, που καταγράφηκε μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας μικρής συνάθροισης της πολιτικής ομάδας BPE, η οποία έχει επιδείξει αντι-ισλαμιστικές απόψεις. Ένα από τα θύματα φέρεται να είναι και ο 59χρονος επικριτής του Ισλάμ, Μίχαελ Στέρζενμπεργκερ.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο παρακολούθησαν εμβρόντητοι το αιματηρό περιστατικό, ενώ ορισμένοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνδρα που δέχθηκε απανωτές επιθέσεις από τον μαχαιροβγάλτη.

Στην αρχή, ο δράστης χτύπησε τον 59χρονο άνδρα και στη συνέχεια τον έριξε κάτω αιμόφυρτο. Η μανιώδης συμπεριφορά του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Στιγμές αργότερα ο επιτιθέμενος έσπρωξε το μαχαίρι του προς την κατεύθυνση του κεφαλιού του άνδρα.

An Islamist attacked an anti-Islam protest in Mannheim, Germany, with a knife. Several people are injured. pic.twitter.com/q9gGHWoNvL

