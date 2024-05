Επίθεση με μαχαίρι σε παραλία της Αγγλίας - Μία γυναίκα νεκρή και μία χαροπαλεύει

Σοκαρισμένοι είναι κάτοικοι και παραθεριστές στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας, μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν δύο γυναίκες στην παραλία Durley Chine, από την οποία το ένα θύμα εξέπνευσε και το άλλο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Από τη βίαιη επίθεση, η 34χρονη υπέκυψε αμέσως στα τραύματά της, ενώ η άλλη, 38 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά τραύματα, κρίσιμα για τη ζωή της.

Η βρετανική αστυνομία ενημερώθηκε στις 11.42 μ.μ. χθες το βράδυ για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στην συγκεκριμένη παραλία της πόλης του Ντόρσετ που επιλέγουν πολλές οικογένειες.

The beach is getting busier on this sunny bank holiday weekend but officers are having to turn locals and visitors away who are unaware of last night’s incident@Bournemouthecho pic.twitter.com/XgKXrTejNU

— Hannah Knight (@HKnightEcho) May 25, 2024