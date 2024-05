Η στιγμή που μια παίκτρια του γκολφ σκοτώνει με το μπαλάκι ένα άτυχο πουλάκι καταγράφηκε σε κάμερα και έγινε αμέσως viral.

Η Isi Gabsa πέτυχε την μπαλιά με πιθανότητα μία στο 1εκ. στο γήπεδο του γκολφ.

Η 28χρονη αγωνιζόταν στο US Women’s Open στην Πενσυλβάνια την Πέμπτη (30 Μαΐου), όταν το χτύπημά της έριξε ένα πουλί από τον ουρανό.

Η Γερμανίδα, χτύπησε το πουλί καθ’ οδόν προς τον στόχο και ένας διαιτητής αναγκάστηκε να πάρει το άψυχο σώμα του λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Randy Johnson situation at the U.S. Women’s Open!!!pic.twitter.com/lBs5uZAj8b

— Dan Rapaport (@Daniel_Rapaport) May 30, 2024