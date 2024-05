O Iραόλα ανανέωσε με την Μπόρνμουθ έως το 2026 (pics)

Την επέκταση του συμβολαίου του Άντονι Ιραόλα ανακοίνωσε η Μπόρνμουθ, με τον Βάσκο τεχνικό να «εξαργυρώνει» την εξαιρετική χρονιά που έκανε η ομάδα του στην φετινή Premier League.

Στην πρώτη σεζόν του 41χρονου τεχνικού στον πάγκο της, η αγγλική ομάδα έκανε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην ιστορία της στο αγγλικό πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας νωρίς την παραμονή της, που ήταν ο αρχικός στόχος.

Μετά από 37 αγωνιστικές τα «κεράσια» βρίσκονται στην 11η θέση με 48 βαθμούς έχοντας 13 νίκες, 9 ισοπαλίες και 15 ήττες.

Ήδη, ο Ιραόλα αναδείχθηκε προπονητής του μήνα τον Μάρτιο, ενώ είναι και στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της σεζόν.

“Andoni has made a huge impact since arriving at the club and we are thrilled to agree to this extension.

"We have achieved a club-record points tally in the Premier League thanks to a series of excellent performances and results from the team.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2024