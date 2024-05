Το κάρφωμα του ΜακΚίσικ και το τρίποντο του Καλάθη ξεχωρίζουν στο Top-10 των playoffs (vid)

Τα playoffs της Euroleague ολοκληρώθηκαν. Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε «έκλεισαν» θέση για το Final-4 και σήμερα (13/5), η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στα social media το Top-10 από όλες τις σειρές των playoffs.

Ξεχωρίζουν το απίθανο κάρφωμα του Σακίλ ΜακΚίσικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η εντυπωσιακή τάπα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στον Χασιέλ Ριβέρο, το απίθανο τρίποντο του Φίλιπ Πετρούσεβ και η επιβλητική τάπα του Μόουζες Ράιτ στον Γιάν Βέσελι, ενώ την κορυφή κατέκτησε ο Νικ Καλάθη με το τρίποντό του από την γωνία, στο Game 5 της Φενέρ με την Μονακό.

