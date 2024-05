Mάικ Τζέιμς: «Οι οπαδοί δεν πρέπει να ψηφίζουν για τις ομάδες της Euroleague» (pics)

Η EuroLeague αποκάλυψε σήμερα (13/5) τόσο την πρώτη, όσο και τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν, με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από δημοσιογράφους, προπονητές και κόσμο να προκαλούν αρκετές αντιδράσεις.

Ένας από αυτούς που διαφωνούν με τις επιλογές της διοργανώτριας αρχής είναι και ο Μάικ Τζέιμς. 0 34χρονος γκαρντ της Μονακό, με μια ανάρτησή του στο twitter, τοποθετήθηκε για το ζήτημα και τόνισε ότι οι φίλαθλοι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία, γιατί, όπως εξηγεί, δεν είναι η δουλειά τους να είναι αμερόληπτοι και αντικειμενικοί.

«Συγγνώμη, αλλά οι οπαδοί δεν πρέπει να ψηφίζουν για τις ομάδες της EuroLeague. Οι φίλαθλοι θα ψηφίσουν τις ομάδες τους και τους αγαπημένους τους παίκτες. Δεν είναι δουλειά τους να είναι αμερόληπτοι. Θεωρείται ότι είναι προκατειλημμένοι. Οπότε νομίζω ότι η ψηφοφορία έχει βγάλει κάποιες μπερδεμένες ομάδες. Αλλά δεν πειράζει, όσοι πρέπει να ξέρουν, ξέρουν», επισήμανε ο σταρ των Μονεγάσκων.

I’m sorry, fans shouldn’t have a vote in EuroLeague teams. Fans will vote for their teams and favorite players. It’s not their job to be unbiased. They’re supposed to be biased. So i think them voting has made some teams confusing in my opinion. But whatever real ones know

— Mike James (@TheNatural_05) May 13, 2024