Οι δυνάμεις της Ουκρανίας ήταν λιγότερες από της Ρωσίας στην μάχη για την Αβντιίβκα και δέχονται καθημερινά επιθέσεις από τον Οκτώβριο, σε μια πόλη που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή από τότε που οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα εξεγέρθηκαν κατά του Κιέβου την άνοιξη του 2014.

Οι Ρώσοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες σε άνδρες και υλικό από τότε που ξεκίνησαν την επίθεσή τους εναντίον της πόλης, όπου περίπου 1.000 άμαχοι παρέμειναν παρά τις συνεχείς προσπάθειες των Αρχών του Ντόνετσκ να τους πείσουν να φύγουν. Τον Δεκέμβριο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπολόγισαν ότι ο ρωσικός στρατός είχε περισσότερες από 13.000 απώλειες στον άξονα Αβντιίβκα-Νοβοπαβλίβκα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν την επίθεση στην πόλη με βαρύ οπλισμό, αλλά υπέστησαν μεγάλες απώλειες, εν μέρει λόγω των επιθέσεων ακριβείας της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Προσφάτως οι Ρώσοι άλλαξαν τακτική, στέλνοντας δεκάδες μικρές ομάδες πεζικού στην πόλη για να πολεμήσουν από κοντά.

Ο ουκρανικός στρατός αναγνώρισε τον Δεκέμβριο ότι η συγκέντρωση των ρωσικών δυνάμεων θα τον οδηγούσε στην ήττα. Στη συνέχεια, ο Ανώτατος Διοικητής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Βάλερι Ζαλούζνι, είπε ότι «ο εχθρός έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει τις δυνάμεις του, συμπεριλαμβανομένων του πυροβολικού και της αεροπορίας, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και μπορούν να το κάνουν έτσι ώστε σε δυο-τρεις μήνες η πόλη [Αβντιίβκα] να έχει την ίδια μοίρα με την Μπαχμούτ», που τελικά έπεσε την άνοιξη.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κι άλλα μέρη των περιοχών του Ντόνετσκ και του Χαρκόβου όπου οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται υπό πίεση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Ρώσοι σημειώνουν σταδιακά ολοένα και περισσότερη πρόοδο γύρω από τη Μάργινκα, νοτίως της Αβντιίβκα.

Οι χάρτες του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου – Η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία:

