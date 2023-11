H Dr. Martens ξέρει να παρτάρει δυνατά

Από την punk στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή, η Dr. Martens έχει την επαναστατικότητα στο DNA της από τότε που το πρώτο ζευγάρι μπότες βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 1960. Στις έξι δεκαετίες που ακολούθησαν, οι μπότες και τα παπούτσια της Dr. Martens με τη χαρακτηριστική κίτρινη βελονιά και την αυλακωτή σόλα, φορέθηκαν στους δρόμους, στις μουσικές σκηνές και σε εκδηλώσεις μόδας. Από την punk έως την ηλεκτρονική μουσική και τα αμέτρητα είδη ενδιάμεσα, τα DM έχουν γίνει σύμβολο ενδυνάμωσης και βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας της μουσικής σκηνής σε όλο τον κόσμο.

Οι Dr. Martens που όλοι αγαπήσαμε, έκαναν το party τους για το ελληνικό κοινό την Τρίτη 21 Νοεμβρίου σε έναν ιδιαίτερο industrial χώρο, το 10ΑΜ Lofts στο κέντρο της Αθήνας. Μπαίνοντας στον εντυπωσιακό branded χώρο, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα αγαπημένα Originals Dr. Martens μοντέλα: 1460 Smooth, 1461 Shoe, Jadon και τη νεοαφιχθείσα & edgy Jadon Hi LTT Max Buttero από τη συλλογή Alien Hardware.

Πριν την είσοδο στο main venue για το party, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν με custom make-up concert looks από το no1 ιταλικό beauty brand KIKO Milano, εμπνευσμένα από την καμπάνια της Dr. Martens δημιουργώντας το απόλυτο party σκηνικό. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν σε ένα παιχνιδιάρικο set-up με έναν εντυπωσιακό δερμάτινο καναπέ και neon φωτισμό με το λογότυπο του brand, που οι καλεσμένοι αξιοποίησαν για τις πιο ευφάνταστες και fun πόζες φορώντας τις Dr. Martens boots τους.

Μένοντας πιστό στη μουσική κληρονομιά του σήματος, το φετινό party ήταν αφιερωμένο στην ηλεκτρονική μουσική με καλεσμένους τους Street Outdoors Soundsystem. Το γνωστό DJ crew που αποτελείται από τους Έλληνες Jiles & Jose Amba ανέβασε την ένταση με επιλογές από τη σύγχρονη house μέχρι σπάνια tracks της disco και της techno. Οι Street Outdoors, ιδιαίτερα δημοφιλείς και αγαπητοί στο κοινό για τα Street Outdoors parties που διοργανώνουν ανά την Ελλάδα, ένωσαν τη μουσική τους με τις Dr. Martens dancing boots & την επαναστατική αυτοέκφραση του brand, γιορτάζοντας την κουλτούρα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι και οι φίλοι του brand είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν signature Langley’s Gin cocktails που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την εκδήλωση. Με επαναστατικές παραλλαγές των κλασσικών συνταγών του Langley’s όπως το Negroni, το Tom Collins και το Langley’s Gin & Tonic, η βραδιά απογειώθηκε σε ένα πνεύμα που αντανακλά δυνατά το DNA της Αγγλικής κληρονομιάς, αφού το Langley’s όπως και η DR. Martens αποτελούν καθαρόαιμα βρετανικά brands. To Langley’s Gin παράγεται στην Αγγλία από 100% αγγλικό σιτάρι σε συνδυασμό με τη χρήση των καλύτερων βοτανικών. Η φιλοσοφία του είναι να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας gin στους καταναλωτές “Gin. As It Should Be”.

Στο party παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και μουσικού χώρου όπως οι: Thomas Walkup & Estrella Nοuri, Μαρία Σολωμού, Xenia Ghali, Έβελυν Καζαντζόγλου, Ηλίας Γκότσης, Ελένη Βουλγαράκη, Κάτια Ταραμπάνκο, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Δανάη Γεωργαντά, Άννα-Μαρία Βέλλη, Φωτεινή Aristakesyan, Δάφνη Καραβοκύρη, Natasha Kay, Γιώργος Κρικοριάν, Τάνια Μπρεάζου, Κώστας Μαρτάκης, Ηλίας Μπόγδανος, Βασιλική Ρούσσου, Φωτεινή Τράκα, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη, Κέισι Μίζιου, Γαία Μερκούρη, Αλεξία Κούβελα, Μαριαγάπη Ξυπολιά, Όλγα Ντάλλα, Ηρακλής Tsuzinov, Steve One Man Show, Γιώργος Ντάβος, Υπαπαντή Βασίλα, Κωνσταντίνος Ντάφλος, Ιάσονας Λάιος, Emmanuel Elozieuwa και πολλοί άλλοι.

Ένα party με πολλή μουσική, που άφησε τους καλεσμένους με τις καλύτερες εντυπώσεις, οι οποίοι έλαβαν φεύγοντας και το αναμνηστικό Dr. Martens δώρο τους.

Η Dr. Martens ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη DOC friends συνάντηση!

Η νέα συλλογή της DR. MARTENS, είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.