Βρετανία: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης δύο νοσοκομεία για τη δράση ενός νεκρόφιλου βιαστή και δολοφόνου

Δύο βρετανικά νοσοκομεία όπου εργαζόταν επί χρόνια ο Ντέιβιντ Φούλερ (David Fuller), ο οποίος βίασε δεκάδες νεκρές γυναίκες μέσα στα νεκροτομεία μεταξύ 2005-2020 – βρίσκονται στο στόχαστρο της βρετανικής δικαιοσύνης.

Ο Ντέιβιντ Φούλερ, 69 ετών σήμερα, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία δύο νεαρών γυναικών το 1987 και για τον βιασμό δεκάδων πτωμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2022 καταδικάστηκε και πάλι, για άλλες πράξεις νεκροφιλίας. Υπολογίζεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον 101 πτώματα γυναικών, ηλικίας από 9 έως 100 ετών.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε ανατριχίλα στη Βρετανία όταν αποκαλύφθηκε. Η κυβέρνηση ζήτησε πριν από δύο χρόνια να γίνει έρευνα ώστε να διευκρινιστεί πώς ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να διαπράξει τέτοια εγκλήματα σε δημόσια νοσοκομεία, επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Mortuary abuser was able to offend for over a decade due to «serious failings» at NHS hospitals where he worked in England, inquiry findshttps://t.co/7TJbemBfFi

