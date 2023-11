Έξαλλος ο Κουντέ με το γεμάτο καλεντάρι!

Ο Ζιλ Κουντέ έκανε παράπονα για τα απανωτά παιχνίδια που έχουν οι ποδοσφαιριστές στο καλεντάρι του!

Ο Γάλλος αμυντικός της Μπαρτσελόνα μιλώντας στην «Clique» δε δίστασε να προχωρήσει σε δηλώσεις των οποίων οι απόψεις έχουν ακουστεί στο παρελθόν από άλλους αθλητές, όπως ο Λεβαντόφσκι. Το Champions League της επόμενης σεζόν θα έχει διαφορετική μορφή απ’ ότι το έχουμε συνηθίσει και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις λόγω εθνικών ομάδων τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν.

Όλη αυτή η κόπωση οδηγεί σε πολλούς τραυματισμούς με τον πιο πρόσφατο να είναι αυτός του Γκάβι με την Εθνική Ισπανίας (ρήξη χιαστών) ο οποίος θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 7-9 μήνες.

«Πάμε σε ρυθμούς που γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι. Υπάρχουν όλο και πιο σοβαροί τραυματισμοί. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όταν κάνουμε αυτή την παρατήρηση, ο κόσμος λέει ότι πάντα συνέβαινε αυτό. Ακόμα και αν αυτό είναι αλήθεια, δεν σημαίνει ότι ήταν καλό».

⚠️ Koundé: “There are too many games. The pace has become more and more intense, too many injuries”.

“We’re going in rhythm that’s becoming more and more dangerous. There are more and more serious injuries”.

“What bothers me is that when we make this observation, people say… pic.twitter.com/SyK6av7Bid

