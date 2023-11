Το νέο διαμαντάκι της Μπαρτσελόνα «λάμπει» με την Εθνική Ισπανίας (pic)

Στις 22 Οκτωβρίου και στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο με το σκορ να παραμένει στο 0-0 ο Τσάβι περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Μαρκ Γκούι στο 79λεπτό.. Ένας πιτσιρικάς 17 ετών και 291 ημερών, σε μόλις 23 δευτερόλεπτα κατάφερε ει στη πρώτη του επαφή με τη μπάλα να σκοράρει και να δώσει τη νίκη στη Μπαρτσελόνα.

Τρεις μέρες αργότερα ανταμείφθηκε από τον προπονητή του Τσάβι και κατέγραψε στις 25 Οκτωβρίου τη πρώτη του συμμετοχή στο Uefa Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Σαχτάρ.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Γκούι συνεχίστηκαν και στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα Β ενάντια στην Οσασούνα Β στις 29 Οκτωβρίου. Ο Ισπανός επιθετικός με γκολ στο 92ο λεπτό χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με σκορ 2-1.

Στο παγκόσμιο κύπελλο u17, το οποίο διεξάγεται στην Ινδονησία από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, ο Γκούι βρήκε και χθές δίχτυα, σκοράροντας το νικητήριο γκολ απέναντι στην Ιαπωνία, το οποίο χάρισε στην Ισπανία τη πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

What a month it’s been for 17-year-old Barca talent Marc Guiu 🔥

11/20: Scored the winner against Japan to send Spain to the quarterfinals of the U-17 World Cup

10/29: Scored a 92nd-minute winner for Barça Atlètic

10/25: Made his UCL debut against Shakhtar

10/22: Scored the… pic.twitter.com/tx4x3Kcti8

— ESPN FC (@ESPNFC) November 20, 2023