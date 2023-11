Αργεντινή: Η παγκόσμια ακροδεξιά πανηγυρίζει για τον νέο πρόεδρο

Οι πιο αναγνωρίσιμοι εκπρόσωποι της παγκόσμιας ακροδεξιάς σύμφωνα με τον Guardian είναι ενθουσιασμένοι με την πανηγυρική εκλογική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, η οποία αναμένεται να μετατρέψει το Μπουένος Άιρες σε νέο πεδίο δράσης της λαϊκιστικής ριζοσπαστικής δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζαΐρ Μπολσονάρου ηγήθηκαν των πανηγυρισμών μετά την επικράτηση του Αργεντινού συμμάχου τους επί του αντιπάλου του, του περονιστή υπουργού Οικονομικών Σέρτζιο Μάσα, με σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προέβλεψε ότι ο Χαβιέρ Μίλεϊ θα κάνει «την Αργεντινή πραγματικά μεγάλη ξανά», ενώ ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας χειροκρότησε μια νίκη για την «ειλικρίνεια, την πρόοδο και την ελευθερία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, oπαδοί των Μπολσονάριστας και των Μιλέιστας προέβλεψαν ότι η νίκη του Μιλέι θα είναι η πρώτη σε μια τριάδα κατακτήσεων της δεξιάς που θα δει τον Τραμπ και τον Μπολσονάρο να διεκδικούν ξανά την εξουσία το 2024 και το 2026.

Βέβαια ο Ζαίρ Μπολσονάρου έχει τιμωρηθεί -όπως και ο αντιπρόεδρός του- με απαγόρευση συμμετοχής στα κοινά έως το 2030, εξαιτίας της μη παραδοχής του αποτελέσματος και του καλέσματος στους οπαδούς του να βγουν στους δρόμους, ακριβώς όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες, νεκρούς και καταστροφές.

Όμως αυτά τα πειράματα ποτέ δεν έχουν βγει υπέρ του λαού και είναι βέβαιο πως η οικονομική εξαθλίωση του λαού της Αργεντινής θα συνεχιστεί. Με μειώσεις των εξόδων για Υγεία και Παιδεία.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη νίκη του τη Δευτέρα, ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ -όπου έχει υποσχεθεί να μεταφέρει την πρεσβεία της Αργεντινής από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ- πριν ορκιστεί στις 10 Δεκεμβρίου, μαζί με την υπερσυντηρητική αντιπρόεδρο που έχει εκλέξει, τη Βικτόρια Βιλαρούλ.

Οτιδήποτε και να ειπωθεί για τους Τραμπ και Μπολσονάρου, ενδεικτικά ο πρώτος πρότεινε στους πολίτες να χρησιμοποιούν χλωρίνη κατά του κορωναϊού και ο δεύτερος είναι θαυμαστής της Χούντας που του χρεώνεται γενοκτονία ιθαγενών με σκοπό την αποψίλωση του Αμαζονίου, μοιάζουν σχεδόν λογικοί μπροστά στον Μιλέι.

❌ Pro-ISRAEL ❌ Pro-Ukraine ❌ Called China “assassins” ❌ Wants Argentina to leave BRICS ❌ Anti-Iran, Venezuela, China, Russia, North Korea & Nicaragua pic.twitter.com/MF58JTST1A

🚨🇦🇷 Javier Milei calls himself an “outsider” but he agrees with the DEEP STATE on EVERYTHING:

Οφείλει την καριέρα του, στα ουρλιαχτά του και τα βρισίδια που έριχνε σε τηλεοπτικές εκπομπές την Αργεντινής. Όπως Έλληνες γραφικοί εκπρόσωποι της εγχώριας ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Όμως στην Ελλάδα με το ζόρι παίρνουν 0,5%. Τυπικά είναι το πιο ακραίο υπόδειγμα της παγκόσμιας Alt Right σκηνής που κατάφερε να φτάσει στο ανώτατο αξίωμα χώρας.

Ο Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Χαβιέρ Μίλεϊ στο Μπουένος Άιρες και δημοσίευσε πλάνα από μια φιλική βιντεοκλήση με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Αργεντινής. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος», είπε ο Μπολσονάρου στον ριζοσπάστη ελευθεριακό οικονομολόγο. «Έχετε μια μεγάλη δουλειά μπροστά σας … και είναι μια δουλειά που υπερβαίνει την Αργεντινή», πρόσθεσε ο πρώην ηγέτης της Βραζιλίας. Για να λάβει ένα απλό «Gracias!» -ευχαριστώ- από τον Χαβιέρ Μιλέι.

Σε αντίθεση με τον Μπολσονάρου, έναν επαγγελματία πολιτικό που εμφανίστηκε ως αντικαθεστωτικός αουτσάιντερ για να κερδίσει την εξουσία το 2018, ο Μιλέι είναι ένας γνήσιος πρωτάρης στον κόσμο της πολιτικής. Γεννημένος στο Μπουένος Άιρες το 1970, έπαιξε σε ένα συγκρότημα διασκευών των Rolling Stones και απέκτησε φήμη ως αθυρόστομος οικονομικός ειδήμων στην αργεντίνικη τηλεόραση, προτού εκλεγεί στο Κογκρέσο το 2021 με το ελευθεριακό κόμμα του Libertad Avanza (Ελευθερία Προχωράει). Η ευμετάβλητη προσωπικότητα του Μιλέι, τα ξεσπάσματα επί της οθόνης και το χτένισμά του σε στιλ britpop έχουν εδραιώσει τη φήμη του ως «El Loco» (Ο τρελός).



Το παραπάνω το απεύθυνε στον Πάπα Φραγκίσκο και η μετάφρασή του είναι η εξής: «Αφιερωμένο σε σένα @Pontifex_es αριστερέ πουτ…ς γιε που γυρνάς σε όλο τον κόσμο διακηρύσσοντας τον κομμουνισμό. Είσαι ο εκπρόσωπος του κακού στον οίκο του ΘΕΟΥ.

ΖΉΤΩ Η ΓΑΜ..ΕΝΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»

Από την Μπογκοτά και το Σαντιάγο μέχρι τη Λισαβόνα και τη Μαδρίτη, άλλες υπερσυντηρητικές προσωπικότητες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σαρωτική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι επί του κεντρώου Massa, με 14,47 εκατ. ψήφους έναντι 11,51 εκατ. ψήφων. Η μεταπολιτική, δηλαδή η εποχή της Alt Right διαλεκτικής που είναι πιο σημαντική από τα επιχειρήματα, έχει πλέον εδραιωθεί σε όλο τον κόσμο.

Argentina electing Neo Libertarian hatstand crazy racist and thunderbigot Javier Milei as

their new President…

I mean what are the chainsaws?

World has quite literally lost its shit…

pic.twitter.com/KeHya4y3Tq

— Stuzi 🐝🐝 (@stuzi_pants) November 20, 2023