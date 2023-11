Αργεντινή: Αντιδράσεις για την εκλογή στην προεδρία του ακροδεξιού Χαβιέρ Μιλέι

Ο άκρως φιλελεύθερος οικονομολόγος Χαβιέρ Μιλέι (στη φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Agustin Marcarian, ενώ χειρονομεί βγαίνοντας από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε χθες Κυριακή, στην πρωτεύουσα Μπουένος Αιρες), ο οποίος υποσχέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του να εφαρμόσει «θεραπεία σοκ» για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Αργεντινής, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της τρίτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

Ακολουθούν οι μέχρι στιγμής αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας.

Αλμπέρτο Φερνάντες: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στη δημοκρατία και δεν θεωρώ τίποτε πιο πολύτιμο από τη λαϊκή ετυμηγορία. Πιστεύω ότι από αύριο θα μπορέσουμε ν’ αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Χαβιέρ Μιλέι ώστε να εγγυηθούμε την ομαλή μεταβίβαση» της εξουσίας, τόνισε ο απερχόμενος περονιστής (κεντροαριστερός) πρόεδρος της Αργεντινής.

Τζέικ Σάλιβαν: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «συγχαίρει» τον εκλεγμένο πρόεδρο και «ανυπομονεί» να οικοδομήσει σθεναρή σχέση με την κυβέρνησή του βασισμένη «στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις δημοκρατικές αξίες και στη διαφάνεια», ανέφερε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας μέσω X.

I congratulate @jmilei on his election as President of Argentina and to the people of Argentina for holding free & fair elections. We look forward to building on our strong bilateral relationship based on our shared commitment to human rights, democratic values, & transparency.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) November 20, 2023