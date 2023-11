Σακίλ Ο’Νιλ: Στο πλευρό του Ντρέιμοντ Γκριν για το κεφαλοκλείδωμα στον Γκομπέρ – «Θα έκανα το ίδιο»

Απέφυγε να ασκήσει κριτική στον Ντρέιμοντ Γκριν για το κεφαλοκλείδωμα στον Ρούντι Γκομπέρ στα πρώτα λεπτά του αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για το NBA, ο παλαίμαχος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο Σακ μιλώντας στο TMZ Sports όπως είπε θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο. «Δεν μου αρέσει να είμαι υποκριτής, θα έκανα το ίδιο πράγμα», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Absolute chaos between the Wolves and Warriors started by Klay and Jaden pic.twitter.com/QHjpuijvuc

