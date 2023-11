Από τον Παναθηναϊκό... στην Κίνα ο Ντουέιν Μπέικον (pic)

Ο Ντουέιν Μπέικον παραμένει χωρίς ομάδα από τον προηγούμενο Μάιο, όταν και έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της Basket League.

Ωστόσο σημερινό δημοσίευμα από την Ιταλία, και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα Sportando, αναφέρει πως ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να αλλάξει ήπειρο προκειμένου να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κίνας χωρίς να κατονομάζει σε ποια ομάδα θα υπογράψει.

Ο πρώην παίκτης της Μονακό αποδεσμεύτηκε από τους Πράσινους εξαιτίας πειθαρχικών παραπτωμάτων και στη συνέχεια δοκιμάστηκε από ομάδα του Ισραήλ, η οποία πήρε μέρος σε τουρνουά φιλικών αναμετρήσεων με ομάδες του NBA.

Ο Μπέικον τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με το Παναθηναϊκό σε 27 παιχνίδια για τη Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 2 ασίστ ενώ σούταρε με 44% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 81% στις βολές.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντουέιν Μπέικον είναι απόφοιτος του Φλόριντα Στέιτ, ενώ στην καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Σάρλοτ Χόρνετς και Ορλάντο Μάτζικ. Το 2021 ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μονακό και πέρσι αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα μετακομίσει μόνιμα στην Ασία και στην Κίνα.

Dwayne Bacon as well is joining Chinese League, sources tell Sportando https://t.co/jvqcEmnfZV

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 16, 2023