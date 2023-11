ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε 5χρονη που είχε βρεθεί σε χωματερή το 1988 – Συνελήφθησαν η μητέρα και ο φίλος της

Μετά από 35χρόνια εξιχνιάστηκε ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ, με θύμα ένα 5χρονο κοριτσάκι, που είχε βρεθεί σε παράνομη χωματερή το 1988.

Η μικρή ήταν επί δεκαετίες γνωστή ως «Baby Jane Doe» (όνομα που δίνεται συνήθως σε θύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί) από τότε που τα λείψανά της βρέθηκαν σε μια παράνομη χωματερή κοντά στο Millwood της Τζόρτζια στις 21 Δεκεμβρίου του 1988, όπως αποκάλυψε ο ειδικός πράκτορας του Γραφείου Έρευνας της Τζόρτζια Jason Seacrist κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πτώμα της μικρής βρέθηκε τυλιγμένο σε μια βρεφική κουβέρτα, τοποθετημένο σε ένα ντουλάπι τηλεόρασης, σφραγισμένο με τσιμέντο.

Το παιδί αναγνωρίστηκε ως Kenyatta Odom, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές, ενώ η μητέρα της, Evelyn Odom, και ο 61χρονος Ulyster Sanders , σύντροφος της την εποχή του θανάτου του παιδιού, συνελήφθησαν και εναντίον τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Η Baby Jane Doe δεν είναι πλέον ανώνυμη, δεν είναι άγνωστη. Tο μωρό που πετάχτηκε σε ένα σωρό σκουπιδιών έχει εντοπιστεί και εργαζόμαστε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη στη μνήμη της», είπε ο Jason Seacrist.

Ένας ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα το 1988 ότι ο τρόπος θανάτου του κοριτσιού ήταν ανθρωποκτονία, αλλά η αιτία θανάτου δεν προσδιορίστηκε ποτέ. Οι ερευνητές αρχικά δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το παιδί όταν βρέθηκαν τα λείψανά του. Δεν ταίριαζε με καμία από τις τοπικές αναφορές για εξαφανισμένα παιδιά και οι ερευνητές ακολούθησαν εκατοντάδες στοιχεία και συμβουλές χωρίς επιτυχία.

Οι ερευνητές πίστευαν προηγουμένως ότι το κορίτσι είχε κάποια σχέση με το Albany, επειδή κοντά στο ντουλάπι της τηλεόρασης βρέθηκε ένα απόκομμα εφημερίδας από την Albany Herald.

Το 2019, οι πράκτορες εξέτασαν την αλληλουχία του γονιδιώματος για να ταυτοποιήσουν το κορίτσι, ανέφεραν οι αρχές. Το κοριτσάκι είχε τρυπημένα αυτιά και βρέθηκε να φοράει παντελόνι και ένα λευκό πουλόβερ με ροζ έμβλημα πόνυ.

Τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη, με τους αξιωματικούς να φτάνουν την ίδια μέρα και να ξεκινούν μια έρευνα που θα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, οι αξιωματικοί έκαναν για άλλη μια φορά δημόσια έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία, προσφέροντας αμοιβή ύψους 5.000 δολαρίων. Μία γυναίκα τηλεφώνησε πριν από λίγους μήνες και έδωσε μία πληροφορία.

We are seeking help in identifying this little girl found in Ware County on 12/21/1988.

Anyone w/ info is asked to call the GBI Tip Line at 1-800-597-8477. Tips also taken on our website at https://t.co/z0VG6liyxb or by downloading the See Something, Send Something mobile app. pic.twitter.com/CjqvcEd8gz

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) December 29, 2022