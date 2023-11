Κι όμως δεν μετράει το +12 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ – Έτσι κρίνεται φέτος στην Basket League το πλεονέκτημα έδρας

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό με 66-54 για την 4η αγωνιστική της Basket League και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια, που δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Οι πράσινοι μετά το 18-1, κατάφεραν να ανακόψουν τους Πειραιώτες, σε ένα ματς που πήραν και διαφορά 12 πόντων, που θεωρητικά θα έδινε στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν το πάνω χέρι για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Όχι φέτος όμως, αφού ο ΕΣΑΚΕ έχει αλλάξει το format της διοργάνωσης και δεν ισχύει ότι μέχρι πρότινος.

Πλέον το παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται εντελώς διαφορετικά και οι 12 πόντοι έχουν μεν σημασία, όχι όμως τόσο όσο θα είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι αλλαγές που είχαν ανακοινωθεί στο format της λίγκας είναι οι εξής.

Οι έξι πρώτες ομάδες με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα μίνι πρωτάθλημα ή έναν τρίτο γύρο αν θέλετε, ενώ οι έξι τελευταίες θα παλέψουν για την είσοδό τους στα playoffs στο δικό τους τουρνουά.

Με λίγα λόγια λοιπόν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα συναντηθούν και τρίτη φορά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σε ένα μίνι τουρνουά που θα κρίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα Play off.

Το +12 παίζει τον ρόλο του, αφού στο ματς του δεύτερου γύρου στο ΟΑΚΑ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, αλλά με λιγότερους από 12 πόντους, τότε το τρίτο ματς στον έξτρα γύρο θα γίνει ξανά στο ΟΑΚΑ. Αν καλύψει τη διαφορά και ταυτόχρονα οι δύο ομάδες έχουν κάνει το καθήκον τους και έχουν κερδίσει όλα τα υπόλοιπα ματς τότε το έξτρα παιχνίδι θα γίνει στο ΣΕΦ.

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα, όμως μπορεί ακόμη και χωρίς να χάσει με 12 πόντους από τον Ολυμπιακό στον δεύτερο γύρο και ακόμη και αν κερδίσει όλα τα υπόλοιπα ματς του να τερματίσει δεύτερος.

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ για το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος:

«Ο ΕΣΑΚΕ έχει προχωρήσει σε αλλαγή του format της διοργάνωσης κι έτσι για να ανακτήσει μια ομάδα το πλεονέκτημα, δεν της αρκεί να νικήσει τον αντίπαλό της απλά με περισσότερους πόντους.

Αυτό συμβαίνει επειδή πλέον θα υπάρχει και το Top 6. Οι πρώτες έξι ομάδες της κατάταξης θα δώσουν έναν έξτρα γύρο αγώνων μετά το τέλος της regular season

Ο ΕΣΑΚΕ προκειμένου η Basket League της νέας αγωνιστικής χρονιάς να προσφέρει ακόμη ομορφότερο θέαμα και περισσότερες συγκινήσεις στους φιλάθλους, να είναι πιο ανταγωνιστική και να περιλαμβάνει περισσότερους ενδιαφέροντες αγώνες προχώρησε στην αλλαγή του format διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Basket League 2023-24, που θα περιλαμβάνει 22 αγωνιστικές, οι 12 ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ για μια νέα φάση του Πρωταθλήματος πριν την έναρξη των Playoffs.

Το Top 6 θα αποτελούν οι πρώτες έξι ομάδες της κανονικής περιόδου και το γκρουπ των Play Out οι έξι τελευταίες. Και στα δύο γκρουπ οι ομάδες παίζουν μεταξύ τους ένα γύρο 5 αναμετρήσεων.

Στο γκρουπ των Play Out, η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία υποβιβάζεται, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα Play Offs ως 7η και 8η ομάδα, ακόμη και εάν μετά την ολοκλήρωση της νέας φάσης του Πρωταθλήματος έχουν καλύτερο ρεκόρ από τις δύο ή περισσότερες τελευταίες ομάδες του Top 6.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν πιο ψηλά στην κανονική περίοδο θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στη νέα φάση της Basket League όπως φαίνεται στον πίνακα και ειδικότερα στην ανάλυση των αγωνιστικών του Top 6 και των Play Out:

Μετά την ολοκλήρωση του Top 6 και των Play Out, οι ομάδες από τις θέσεις 1 έως 8 παίρνουν μέρος στα Playoffs. Στην Α’ και στην Β’ Φάση των Playoffs οι αγώνες είναι best of 3 (κρίνονται στις δύο νίκες) και στην Γ’ και Τελική Φάση η 3η θέση θα κριθεί σε έναν αγώνα και οι Τελικοί θα είναι best of 5».