Πώς να γίνουν δύο σκύλοι φίλοι – Τα σωστά βήματα

Επιθυμία κάθε κηδεμόνα σκύλου είναι, όταν ένα κοντινό του πρόσωπο τού ανακοινώσει ότι θα αποκτήσει σκύλο, να γίνει φίλος με τον δικό του.

Υπάρχει και η σκέψη ότι ο μικρός του φίλος θα μπορεί να διανυκτερεύει, αν χρειαστεί, στο σπίτι του «κολλητού» του.

Ωστόσο, αρκετοί σκύλοι έχουν τις αντιρρήσεις τους να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους.

«Η συνύπαρξη δύο σκύλων, πολλές φορές, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Πιθανόν, να το έχουμε διαπιστώσει και, επειδή μελλοντικά μπορεί να θέλουμε να προσθέσουμε ακόμη έναν σκύλο στην οικογένεια, ή μπορεί να πρέπει ο σκύλος μας να συναναστρέφεται συχνά με έναν σκύλο φίλου/συγγενή/συντρόφου μας, και να μην τα πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, ας δούμε μερικούς τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε δυο σκύλους, ώστε να συνυπάρξουν», λέει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός.

Για τον σκύλο η εντύπωση που αφήνει η πρώτη συνάντηση, μετράει πολύ

Η πρώτη εντύπωση

Αναφέρει ότι, όπως για τον άνθρωπο, έτσι για τον σκύλο η εντύπωση που αφήνει η πρώτη συνάντηση, μετράει πολύ. Αν η γνωριμία γίνει με ευνοϊκές συνθήκες, μειώνονται πολύ οι πιθανότητες να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια.

«Έτσι, ξεκινάμε ελέγχοντας πρώτα από όλα το περιβάλλον όπου θα συναντηθούν. Είναι πολύ σημαντικό, η γνωριμία να γίνει σε ένα ουδέτερο περιβάλλον, και όχι στον χώρο ενός εκ των δυο σκύλων. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε έναν εξωτερικό χώρο. Καλό είναι, στην αρχή να τους αφήσουμε να μυριστούν και να αρχίσουμε να περπατάμε μαζί, έτσι ώστε ο ένας να συνηθίζει την παρουσία του αλλού. Έπειτα, αν πάνε όλα καλά, μπορούμε να τους αφήσουμε να παίξουν, αλλά για μικρή διάρκεια», επισημαίνει ο κ. Μακρινός.

Εξηγεί ότι, όταν παίζουν δυο σκύλοι, δημιουργείται πολλή ένταση, και αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε αντιδραστικότητα, αν ο ένας σκύλος δεν ξέρει τα όρια του αλλού.

Οπότε, κάνουμε συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, και αποφεύγουμε παιχνίδια, όπως τα μπαλάκια, για να μη ριψοκινδυνέψουμε την έντονη διεκδίκηση γι’ αυτά.

«Αν όλα έχουν πάει καλά στον εξωτερικό χώρο, έχει έρθει η ώρα να τους «συστήσουμε» και σε εσωτερικό χώρο. Σημαντικό είναι, να μπούμε μαζί στο διαμέρισμα και να έχουμε φροντίσει να κρύψουμε όλα τα παιχνίδια και τα φαγητά που, πιθανόν, να υπάρχουν. Θα πρέπει να σεβόμαστε τα όρια του σκύλου που ζει στο διαμέρισμα, και να μην αφήνουμε τον νέο σκύλο να πηγαίνει στο κρεβάτι του, ή να πίνει από το νερό του. Στην περίπτωση που ο σκύλος πρέπει να διανυκτερεύσει, θα πρέπει να τρώνε και να κοιμούνται, σε ξεχωριστά δωμάτια, για τον πρώτο καιρό, τουλάχιστον», τονίζει ο κ. Μακρινός.

Πώς θα συμφιλιώσουμε δύο σκύλους

Ας δούμε τώρα, με την καθοδήγηση του κ. Μακρινού, τι μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε δυο σκύλους που, ενώ έχει γίνει η γνωριμία, δεν πήγε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε.

«Αρχικά, δεν πρέπει να τους αφήνουμε χωρίς επίβλεψη. Έτσι, όταν φεύγουμε από τον χώρο, είναι σημαντικό να παραμένουν σε διαφορετικά δωμάτια. Κάθε σκύλος θα πρέπει να έχει το κρεβατάκι του, να τρώει σε διαφορετικό χώρο, και να σεβόμαστε τα όρια που βάζει στον άλλον σκύλο. Ποτέ δεν μαλώνουμε, αν ο ένας σκύλος γρυλίσει στον άλλον. Είναι σημαντικό, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση έχουν μεταξύ τους, να έχει θετική κατάληξη. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να ρισκάρουμε καμία μεταξύ τους διεκδίκηση για φαγητό, προσωπικό χώρο, παιχνίδι», υπογραμμίζει ο κ. Μακρινός.

Επίσης, όπως λέει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, θα πρέπει να ενισχύουμε οποιαδήποτε επιθυμητή συμπεριφορά. Άρα, όταν βλέπουμε απλά να συνυπάρχουν ήρεμα, θα πρέπει να το επιβραβεύομε, και να τους χωρίζουμε πριν προλάβει να «χτιστεί» πάλι ένταση. Έτσι, θα έχουν μια καθαρά θετική εμπειρία με τον άλλον σκύλο.

«Το να έχουμε δυο σκύλους που δεν τα πάνε καλά, σίγουρα μπορεί να είναι στρεσογόνο για εμάς και, βεβαίως, για τους σκύλους. Όπως είπαμε, όμως, το πιο σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε το περιβάλλον μας, έτσι ώστε οι σκύλοι να έχουν καθαρά θετικές εμπειρίες μεταξύ τους και να μην έχουν κάποια αφορμή να μαλώσουν» καταλήγει ο κ. Μακρινός.

* Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη. Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by Duke University), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the UniversityofEdinburgh). Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.