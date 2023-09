Υπέγραψε σε ομάδα του Κατάρ ο Κουτίνιο

Ο Φιλίπε Κουτίνιο από τα… αζήτητα στην Άστον Βίλα ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Κατάρ. Κι αυτό γιατί η Αλ Ντουλαίλ είναι μία ανάσα μακριά από το να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο μέσο με μορφή δανεισμού.

O 31χρονος είχε αποδεχτεί την πρόταση πριν από δέκα μέρες και μόνο που έλειπε ήταν η συμφωνία των δύο συλλόγων. Εφόσον κάτι τέτοιο επετεύχθη και ο ετήσιος μισθός θα καλυφθεί πλήρως από τους Καταριανούς, ο Κουτίνιο θα αγωνιστεί στην όγδοη ομάδα της καριέρας του. Προηγουμένως, είχε απορρίψει προτάσεις των Μπέτις και Μπεσίκτας που έκαναν κρούση για να τον αποκτήσουν.

Οι αξιώσεις για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που μετακόμισε τον Γενάρη του 2018 στην Μπαρτσελόνα από την Λίβερπουλ είναι πολλές και υψηλές. Δυστυχώς για εκείνον τα πράγματα δεν ήταν όπως τα σχεδίαζε με αποτέλεσμα να αρχίσει η κατρακύλα.

Παλιότερα, έχει φορέσει τις φανέλες των Βάσκο Ντα Γκάμα, Εσπανιόλ, Ίντερ, Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα και μέχρι πρότινος της Άστον Βίλα.

Al Duhail are now closing in on Philippe Coutinho deal! Agreement being sealed with Aston Villa on loan move with salary covered 🚨🇶🇦🇧🇷 #AVFC

Coutinho accepted 10 days ago as he rejected approaches from Besiktas and Betis to join Qatari side Al Duhail.

Here we go, soon. pic.twitter.com/atTD7Ft2Vc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023