Σοκ και οργή προκαλεί βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει τους τραμπουκισμούς οπλισμένου εποίκου από το Ισραήλ απέναντι σε μικρό Παλαιστίνιο.

Το συγκεκριμένο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα μετά τη δολοφονία 14χρονου Παλαιστίνιου από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Ο έποικος δεν είναι άγνωστος στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Middle East Eye, είναι ο Αβιχάι Σορσάν, ο οποίος είχε μιλήσει σε εκδήλωση που οργάνωσε ο πρώην βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία, Ίαν Όστιν, το 2019 υπερασπιζόμενος τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού.

Ο Σορσάν, σύμφωνα με το MEE, κατέχει τη θέση του πολιτικού συντονιστή ασφαλείας του οικισμού εποίκων Γκους Αντουμίν.

O συγκεκριμένος έποικος προχώρησε στη σύλληψη του αγοριού από την κοντινή κωμόπολη Καν αλ – Άχμαρ.

Όταν το αγόρι, προσπαθεί να κουνηθεί ο Σορσάν το σταματάει και του φωνάζει: «Κάντε εδώ και μην κουνιέσαι».

An armed Israeli settler guard of an Israeli settlement was filmed harassing a young Palestinian boy in the West Bank on Tuesday morning. The Palestinian woman who filmed the pair tried to intervene – she was later arrested, along with two other people from the community pic.twitter.com/l0HJNAN11f

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 29, 2023