Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυρά ανδρών του στρατού του Ισραήλ στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Συγκρούσεις

Παλαιστίνιοι μαχητές ανέφεραν πως ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιωτικούς και εποίκους στην περιοχή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις, οι δύο εκ των οποίων κρίνεται πως βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Nablus| Our Palestinian fighters are throwing IED’s on a military bulldozer (part of a huge Israeli occupation forces convoy) incursing Nablus to secure the visit of the Israeli settlers to Joseph tomb. pic.twitter.com/ZiEuX2YqKK — Younis | يونس (@ytirawi) July 19, 2023

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε ανατολικό τομέα της Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Οχθη, παραδοσιακό οχυρό της παλαιστινιακής αντίστασης στην ισραηλινή κατοχή.

Nablus | Israeli military reinforcements deployed in Dahiya neighborhood after Palestinian fighters targeted a sniper force hiding a civilian residential building. pic.twitter.com/svTHw3TRlv — Younis | يونس (@ytirawi) July 19, 2023

Η δύναμη στη Ναμπλούς των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς, του ένοπλου βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ανακοίνωσε ότι μέλη της «μάχονται εναντίον δυνάμεων κατοχής και ομάδων εποίκων που έκαναν έφοδο στην περιοχή του τύμβου του Ιωσήφ», όπου έχουν ξεσπάσει επανειλημμένα συγκρούσεις ανάμεσα σε παλαιστίνιους μαχητές και τον ισραηλινό στρατό.

The community of Nablus has come out to support the armed resistance, directly hitting the invading forces with Molotov cocktails and stones. Via Resistance News network on Telegram. Glory to the resistance ✊🇵🇸 pic.twitter.com/DthzkxELSg — Free Palestine 🇵🇸 (@garymarrow) July 19, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

BREAKING: Israeli occupation forces attack Palestinian journalists while covering the ongoing military raid into Nablus city. pic.twitter.com/bnj6UUPTqH — Kuffiya (@Kuffiyateam) July 19, 2023

Κλιμάκωση

Η βία στη Δυτική Oχθη έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους 15 μήνες, με σειρά επιχειρήσεων του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, εφόδους εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά και αντιισραηλινές επιθέσεις.

BREAKING: Israeli occupation forces fired gas bombs at Palestinian journalists while covering the military raid into the eastern area of ​​Nablus. pic.twitter.com/mhzrVFqhuv — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 19, 2023

Οι Παλαιστίνιοι θέλουν να εγκαθιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος στη Δυτική Oχθη και στη Γάζα με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Israeli convoy of death is heading to Nablus The incursion began pic.twitter.com/xdOLu7r73d — Younis | يونس (@ytirawi) July 19, 2023

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Oχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ – την οποία έχει προσαρτήσει και χαρακτηρίσει «αιώνια πρωτεύουσά» του – στον πόλεμο των έξι ημερών (1967).

Nablus | Our Palestinian fighters continue to defend the eastern parts of the city after Israeli occupation forces incursed Nablus to secure the entry of their fanatic settlers. pic.twitter.com/uhbmfVfpXe — Younis | يونس (@ytirawi) July 19, 2023

Οι ισραηλινοπαλαιστινιακές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση των ΗΠΑ κατέρρευσαν το 2014 και δεν θεωρείται πως υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική επανέναρξής τους.

Πηγή: ΑΠΕ