Εδώ και μήνες -για την ακρίβεια από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της, στα τέλη Δεκεμβρίου- η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στα χρονικά του Ισραήλ επεξεργάζεται σχέδια όχι μόνο στρατιωτικής επέμβασης, αλλά και παράνομης προσάρτησης εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τα πιο ακραία στοιχεία της -συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών εποίκων- στα οποία βασίζει την πολιτική επιβίωσή του ο κατηγορούμενος για διαφθορά πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ασκούσαν πιέσεις ειδικά για μια ευρείας κλίμακας «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Στην περιοχή η κατάσταση ασφαλείας έχει πράγματι επιδεινωθεί, κυρίως μέσα και γύρω από τις πόλεις Τζενίν και Ναμπλούς.

Κατά το Ισραήλ, πρόκειται για «κέντρα τρομοκρατίας» και εφαλτήρια επιθέσεων ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων κατά Ισραηλινών πολιτών και στόχων, με χρηματοδότηση από το Ιράν.

Κατά τους Παλαιστίνιους, είναι κόμβοι της ένοπλης αντίστασης στην ισραηλινή κατοχή.

Σε αυτό το φόντο άρχισε τη Δευτέρα -από αέρος και ξηράς- η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, υπό την κωδική ονομασία «Σπίτι και Κήπος».

Δεν είναι η πρώτη που διατάσσει η νέα κυβέρνηση Νετανιάχου. Ούτε αναμένεται να είναι η τελευταία.

Είναι ωστόσο η μεγαλύτερη από το 2002 και τη δεύτερη Ιντιφάντα.

Στο «στόχαστρο» βρέθηκε ο πυκνοκατοικημένος προσφυγικός καταυλισμός στην πόλη, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες, ο φόρος αίματος βαρύς -με ακόμη άγνωστο αριθμό αμάχων- και τα δεινά διαρκή για χιλιάδες κατοίκους του.

Σε έναν δεύτερο ξεριζωμό, χιλιάδες αναγκάζονται τώρα να τον εγκαταλείψουν.

Επιχειρώντας να αμβλύνει τις διεθνείς αντιδράσεις, αλλά και τον κίνδυνο διάχυσης της κρίσης, το Ισραήλ διεμήνυσε από χθες ότι η επιχείρηση ήταν πια «κοντά στην ολοκλήρωσή της» και τα ξημερώματα ανακοίνωσε τον τερματισμό της.

Παραμένει ωστόσο εξαιρετικά αμφίβολη η αποτελεσματικότητα και η σκοπιμότητα μιας εισβολής, που δικαιολογήθηκε ως «αντιτρομοκρατική».

Η δε κυβέρνηση Νετανιάχου αναμένεται να «θερίσει θύελλες» από τους νέους «ανέμους» που «σπέρνει» εντός και εκτός του Ισραήλ.

Εν μέσω θεσμικής και κοινωνικοπολιτικής κρίσης στη χώρα -λόγω της προωθούμενης δικαστικής μεταρρύθμισης- πολλοί προειδοποιούν για μια τρίτη Ιντιφάντα.

