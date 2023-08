Τέσσερις σύροι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Νωρίτερα, συριακά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρουστεί «ισραηλινή επίθεση» από αέρος εναντίον στόχων στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη συριακή επικράτεια, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των συριακών ένοπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, ιδίως ιρανών στρατιωτικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, πάνω απ’ όλα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σπανίως επιβεβαιώνει επίσημα τις επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα στο πλαίσιο αυτού του ακήρυκτου πολέμου, διαμηνύει ωστόσο συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την επιρροή του προ των πυλών του.

