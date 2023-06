Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για ν’ αντιμετωπίσει «ισραηλινή επίθεση» από αέρος εναντίον περιοχών στα περίχωρα της Δαμασκού, μεταδίδουν το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και η συριακή κρατική τηλεόραση (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από SANA via Reuters).

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη συριακή επικράτεια, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των συριακών ένοπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, ιδίως ιρανικών δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, πάνω απ’ όλα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

