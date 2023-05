Ισραηλινή επίθεση αργά το βράδυ χθες Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας στρατιωτικός, να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο πολίτες, και να τεθεί εκτός λειτουργίας το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι (βόρεια), το δεύτερο μεγαλύτερος της Συρίας, ανέφερε σε κρατικά ΜΜΕ πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους και κατέρριψε αρκετούς, ανέφεραν νωρίτερα συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Israel launched an airstrike on Syria.

Israeli planes fired 12 missiles at various targets in the Syrian Aleppo, including the city’s airport.

According to official Syrian data, one soldier was killed and seven were wounded.

The attack caused significant damage, the airfield at… pic.twitter.com/ONmdFEEftY

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 1, 2023