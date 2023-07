Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μετέδωσε το SANA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόκειται για την 20ή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μέσα στο 2023.

«Περί τις 00:25, ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση [εκτοξεύοντας] ομοβροντίες πυραύλων από το βόρειο τμήμα του κατεχόμενου συριακού [υψιπέδου] Γκολάν, βάζοντας στο στόχαστρο ορισμένες θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», ανέφερε πηγή του SANA στον συριακό στρατό.

«Η επίθεση τραυμάτισε δύο στρατιώτες και προκάλεσε ζημιές», πρόσθεσε η πηγή, διαβεβαιώνοντας πως οι περισσότεροι από τους ισραηλινούς πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

Το SANA μετέδωσε οπτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο (επάνω), που κατ’ αυτό εικονίζει πύραυλο ο οποίος αναχαιτίστηκε.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία, τα πλήγματα είχαν στόχους θέσεις κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και στον αυτοκινητόδρομο Βηρυτού-Δαμασκού, δυτικά της πρωτεύουσας, στη Σαμπούρα, όπου βρίσκονται μέλη της 4ης μεραρχίας, επίλεκτης μονάδας του συριακού στρατού.

Κατά την ίδια ΜΚΟ, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, τα πλήγματα είχαν στόχο αποθήκες του φιλοϊρανικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου και προκάλεσαν πυρκαγιές, πάντως δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Στις αρχές αυτού του μήνα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ και αποθηκών πυρομαχικών στη βορειοδυτική περιφέρεια της Χομς (κεντρικά), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί Ιρανός, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι.

Επληξε επίσης βάση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Κάντμους, στην επαρχία Ταρτούς, κατά την ίδια πηγή.

⚡️🇸🇾 BREAKING:

Israel just airstriked (completely unprovoked) multiple civilian locations in Damascus, Syria minutes ago. It is the middle of the night (~2 AM Damascus time).

Israel is a terrorist state ⬇️ pic.twitter.com/AbO60ijBIk

— Ruslan 🇺🇸🇮🇷 (@Ruslan_Heydari) July 18, 2023