Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού των δυνάμεων του καθεστώτος της Δαμασκού εναντίον κοινότητας στη βορειοδυτική Συρία ελεγχόμενης από τζιχαντιστές, ανέφερε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter).

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη βορειοδυτική Συρία μετέδωσε πως ανταλλάχθηκαν πυρά πυροβολικού ανάμεσα στον στρατό και τη τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία, αντίστοιχα στις επαρχίες Ιντλίμπ και Χαλέπι.

«Τρεις πολίτες, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυρά πυροβολικού των κυβερνητικών δυνάμεων στο Καφρ Νουράν, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού», ανέφερε από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κάτοικοι του χωριού Καφρ Νουράν δήλωσαν στον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ότι το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς κάτοικοι βρίσκονταν στον δρόμο, ορισμένοι για ν’ αγοράσουν καρπούζια. Σπίτι υπέστη ζημιές από το πλήγμα, διαπίστωσε ο δημοσιογράφος.

The death toll from artillery shelling by the Syrian regime forces and #Russia on the village of Kafrnuran, west of #Aleppo today rose to 3 dead, including a child and his father, and 11 civilians, including two children and a child. injured woman#Syria

pic.twitter.com/VHJLI5k0mM

— Shilan Chikh Mousa (@SChikhmousa) June 21, 2023