Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας στις βραζιλιάνικες πολιτείες Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) και Μπαΐα (βορειοανατολικά), σύμφωνα με απολογισμούς που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τρίτη από τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από cbnvale.com.b/SSP).

Στην παράκτια περιοχή Μπαϊσάδα Σαντσίστα, κοντά στην ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας Σαν Πάουλου, τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Λατινικής Αμερικής, ο κυβερνήτης Ταχσίζιου τζι Φρέιτας έκανε λόγο για 14 νεκρούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης από την περασμένη Παρασκευή, την επομένη της δολοφονίας αστυνομικού.

Ενώ στην Μπαΐα, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις επιβολής σε τρεις διαφορετικές πόλεις την Παρασκευή, την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές διαβεβαίωσαν πως οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν ν’ αντιδράσουν όταν δέχθηκαν επιθέσεις από «υπόπτους» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον διακινητών ναρκωτικών.

Στην πολιτεία Σαν Πάουλου, η επιχείρηση «Escudo» («ασπίδα» στα πορτογαλικά) άρχισε μετά τον θάνατο την περασμένη Πέμπτη μέλους της Rota, μονάδας των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, από σφαίρα κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Γκουαρουζά, παραθαλάσσια πόλη 60 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου.

— Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) August 1, 2023

OPERAÇÃO ESCUDO: Criminoso é preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo no Morro São Bento, em Santos/SP

Η κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε τον βαρύ απολογισμό αυτής της επιχείρησης, η οποία διεξήχθη στην περιοχή όπου κυβερνά ο Ταχσίζιου τζι Φρέιτας, πρώην υπουργός του προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022).

Προχθές Δευτέρα, ο αρχικός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς σε αστυνομικές εφόδους στην Μπαϊσάδα Σαντσίστα. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθησαν 32 ύποπτοι, κατασχέθηκαν 20 κιλά ναρκωτικών και 11 όπλα.

Ο Ταχσίζιου Φρέιτας δήλωσε προχθές Δευτέρα «εξαιρετικά ικανοποιημένος» για την επιχείρηση, δήλωση που επέκρινε έντονα η Διεθνής Αμνηστία.

A operação escudo teve início na sexta-feira 28, com promessa de um mês de duração. A iniciativa envolveu agentes dos 15 batalhões de operação especiais de São Paulo. Ao todo, havia 3 mil policiais militares e pelotões da tropa de Choque e das forças locais. pic.twitter.com/ebv0gYhlqE

«Ως πότε οι ηγέτες μας θα δικαιολογούν την αστυνομική βία;», διερωτήθηκε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter)

Χθες Τρίτη, ο κυβερνήτης υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθούν «έρευνες» αν υπήρξαν «υπερβολές» από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης, δεσμευόμενος πως θα υπάρξει «τιμωρία σε περιπτώσεις καταχρήσεων».

Στη Βραζιλία η χωροφυλακή, η οποία διεξάγει συνήθως τέτοιες επιχειρήσεις, διοικείται ανεξάρτητα από καθεμιά από τις 27 πολιτείες της χώρας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας, ο Φλάβιου Ντίνου, επέκρινε τον απολογισμό των θυμάτων της επιχείρησης «Ασπίδα», εκτιμώντας προχθές Δευτέρα πως επρόκειτο για αντανακλαστική «αντίδραση» των δυνάμεων επιβολής της τάξης που «μοιάζει δυσανάλογη σε σύγκριση με το έγκλημα που διαπράχθηκε».

Governo de SP confirma 12 mortes no Guarujá em Operação Escudo https://t.co/HubPaU2nzD

Ομως μεγάλος αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε από την αστυνομία την ίδια περίοδο στην πολιτεία Μπαΐα, ο κυβερνήτης της οποίας, ο Ζερόνιμου Χοντρίγκες, ανήκει στο Κόμμα Εργαζομένων (PT) του προέδρου Λούλα.

Το κύμα βίας άρχισε την Παρασκευή, όταν μια πρώτη επιχείρηση της αστυνομίας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά «ύποπτοι» στην Καματσαρί, 50 χιλιόμετρα βόρεια του Σαλβαντόρ.

Περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικότερα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης την Κυριακή, σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη Ιτατσίμ.

Προχθές Δευτέρα στην Κόζμι τζι Φαρίας, συνοικία του Σαλβαντόρ, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπαΐα, τέσσερις «ύποπτοι» σκοτώθηκαν σε άλλη επιχείρηση.

A cúpula da segurança pública do estado deflagrou a Operação Escudo na sexta-feira (28), horas depois do assassinato de um soldado da Polícia Militar no litoral paulista: https://t.co/vbPjEOlTZl #JN

— Jornal Nacional (@jornalnacional) August 1, 2023