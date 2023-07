Πέντε έγκλειστοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εξέγερσης που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη βόρεια Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη (27/7).

Η εξέγερση στη φυλακή της Χίου Μπράνκου, της πρωτεύουσας της πολιτείας Άκρε, διήρκεσε από το πρωί της Τετάρτης ως χθες Πέμπτη στις 07:00 (τοπικές ώρες), όταν οι κρατούμενοι παραδόθηκαν έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, εξήγησαν οι πολιτειακές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, «πέντε κρατούμενοι σκοτώθηκαν». Αστυνομικός τραυματίστηκε από σφαίρα, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι.

#International || Maximum security prison riot leaves three injured in #Brazil Read more 👉 https://t.co/B6XbS47WzZ pic.twitter.com/1oiD0HIpcW

Οι φυλακισμένοι στασίασαν αφού «13 προσπάθησαν να αποδράσουν» από τη φυλακή Αντόνιου Αμάρου, αλλά φύλακες τους εμπόδισαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής κυβέρνησης.

Κρατούμενοι πήραν ομήρους φύλακα και κρατούμενο στον οποίο είχαν ανατεθεί καθήκοντα καθαρισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αρχικά, είχε γίνει λόγος για ομηρία δυο αστυνομικών.

Οι κρατούμενοι ήταν βαριά οπλισμένοι: η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση δεκαπέντε όπλων διαφόρων διαμετρημάτων μετά την παράδοσή τους, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διενεργείται έρευνα για «τις περιστάσεις» της ανταρσίας προκειμένου να «διορθωθούν τα λάθη που διαπράχθηκαν», σύμφωνα με τη γραμματεία (το πολιτειακό υπουργείο) Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας της Άκρε.

Warring between rival crime groups leaves five dead in prison riot in Brazil Amazon state Acre https://t.co/lve735WLTJ

— Sam Cowie (@SamCowie84) July 27, 2023