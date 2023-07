Τουλάχιστον 90 φύλακες κρατούνταν όμηροι χθες Δευτέρα σε σωφρονιστικά καταστήματα του Ισημερινού, την επομένη σύγκρουσης μεταξύ εγκλείστων στην οποία σκοτώθηκαν έξι, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών (SNAI).

«Αυτή τη στιγμή, περίπου 90 φύλακες» είναι όμηροι εγκλείστων σε πέντε σωφρονιστικά καταστήματα διαφορετικών επαρχιών, διευκρίνισε στον Τύπο η SNAI μέσω WhatsApp.

Πρόσθεσε πως όλοι οι εργαζόμενοί της είναι καλά.

Έγκλειστοι σε 13 κέντρα κράτησης στη χώρα, όπου η βία των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά έχει μετατραπεί σε μάστιγα τα τελευταία χρόνια, συμμετείχαν χθες σε απεργία πείνας.

Η διαμαρτυρία αυτή εξελισσόταν την προηγουμένη στις δέκα από τις τριάντα έξι φυλακές που μετρά ο Ισημερινός, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η απεργία πείνας άρχισε μετά την είδηση ότι νέα σύγκρουση ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων συμμοριών στη φυλακή Γουάγιας 1 στην πόλη Γουαγιακίλ (δυτικά) την Κυριακή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι από αυτούς και να τραυματιστούν άλλοι έντεκα.

Η Γουαγιακίλ συγκαταλέγεται στις πόλεις που πλήττονται περισσότερο από τη βία των συμμοριών, καθώς έχει μετατραπεί σε κόμβο διακίνησης ουσιών.

Οι φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί σε κέντρα επιχειρήσεων για τις συμμορίες που συγκρούονται για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών και εδαφών. Περίπου δέκα παρόμοιες συγκρούσεις μέσα σε κέντρα κράτησης από τον Φεβρουάριο του 2021 έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 420 εγκλείστους. Δεκάδες από αυτούς βρήκαν φρικτό θάνατο, κάηκαν ζωντανοί ή αιμορράγησαν μέσω θανάτου μετά τους ακρωτηριασμούς τους.

