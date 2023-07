Ο δήμαρχος στη Μάντα, πόλη όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στον Ειρηνικό, ο Αγουστίν Ιντριάγο Κιχάνο, δολοφονήθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές του Ισημερινού χθες Κυριακή.

Η δολοφονία του από εκτελεστές σε δημόσιο χώρο υπό το φως της ημέρας προκάλεσε σοκ στο πολιτικό σκηνικό της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο 38χρονος δήμαρχος Ιντριάγο, που επανεξελέγη στη Μάντα τον Φεβρουάριο, επιθεωρούσε δημόσια έργα στην πόλη όταν υπέστη την επίθεση.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Μάντα, ο Άλεξ Σαλγάδο, δήλωσε πως ο δήμαρχος χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες και ότι έχασε επίσης τη ζωή της γυναίκα, την οποία περιέγραψε με τον όρο «παράπλευρο θύμα».

Η δημοτική αρχή στη Μάντα επιβεβαίωσε μέσω Twitter ότι ο δήμαρχος Ιντριάγο δολοφονήθηκε από ένοπλο.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης μέσω Twitter ότι μέλη της κατέσχεσαν όχημα μέσα στο οποίο βρήκαν επιθετική χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου και σε μικρή απόσταση όπλο που πιστεύουν πως χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Χουάν Σαπάτα έκανε λόγο για άλλους τέσσερις τραυματίες, οι δύο από τους οποίους είναι ύποπτοι.

Δεν είναι σαφές γιατί έγινε στόχος ο νεαρός πολιτικός, ωστόσο ο Ισημερινός έχει βρεθεί αντιμέτωπος τα τελευταία χρονια με τρομακτική αύξηση των βίαιων εγκλημάτων, που οι αρχές αποδίδουν στη σύγκρουση μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών.

Η Μάντα, πόλη 200.000 και πλέον κατοίκων, βρίσκεται στο στόχαστρο των συμμοριών.

#BREAKING Augustin Interriago, mayor of Manta, #Ecuador, was shot dead while inspecting the city’s public works on the 23rd local time. pic.twitter.com/NJ63RAraeh

— Journalist Lixy (@lixi32730051) July 24, 2023