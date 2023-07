Η νέα ανάφλεξη της βίας σε φυλακή του Ισημερινού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 31 εγκλείστους και είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 14 άνθρωποι από το Σάββατο.

Ανάμεσα σε αυτούς τους τελευταίους είναι αστυνομικός, ένας από τους 2.700 ένστολους που αναπτύχθηκαν προχθές Δευτέρα στο κέντρο κράτησης για να αποκατασταθεί η τάξη.

«Αυξήθηκε στους 31 ο αριθμός των νεκρών και στους 14 ο αριθμός των τραυματιών στις συγκρούσεις» στη φυλακή της Γουαγιακίλ, γνωστής επίσης ως Γουάγιας 1, γνωστοποίησε η γενική εισαγγελία μέσω X (πρώην Twitter).

Οι αρχές έκαναν λόγο ως χθες για έξι νεκρούς εγκλείστους στα επεισόδια που ξέσπασαν την Κυριακή στη φυλακή της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισημερινού, στο δυτικό τμήμα της χώρας, το μεγάλο λιμάνι που συγκαταλέγεται στις πόλεις που πλήττονται περισσότερο από τη βία των συμμοριών, καθώς έχει μετατραπεί σε κόμβο διακίνησης ναρκωτικών.

#Guayas #Ecuador🇪🇨- National Police arriving outside are advancing inside the Center for the Deprivation of Liberty Guayas N1 as gunfire and violent rioting erupts inside prison in #Guayaquil pic.twitter.com/asG5iTgl6V

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) July 24, 2023