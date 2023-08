Στους δρόμους ξεχύθηκαν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των γυναικών, έπειτα από ανήκουστη δικαστική απόφαση, η οποία αθώωσε δράστη έμφυλης βίας.

Συγκεντρώσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, κάτι που δεν είναι τόσο σύνηθες στη χώρα, σημειώθηκαν τόσο στη Σόφια άλλα και σε άλλες μικρότερες πόλεις.

Αφορμή για τις διαδηλώσεις ήταν μια υπόθεση κατά την οποία 18χρονη δέχθηκε επίθεση πριν από ένα μήνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πρώην φίλος της της επιτέθηκε προκαλώντας της εκατοντάδες πληγές από μαχαίρι, για τις οποίες χρειάστηκε 400 ράμματα, της έσπασε τη μύτη και της ξύρισε τα μαλλιά.

Το δικαστήριο ωστόσο της πόλης Στάρα Ζαγόρα, που εκδικάζει την υπόθεση, χαρακτήρισε τα τραύματα ως «ελαφριά» και δεν διέταξε την κράτηση του 26χρονου.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν τη Δευτέρα μια δικαστική αναθεώρηση και καλύτερη προστασία των γυναικών, κρατώντας αφίσες που έγραφαν «Ούτε μια γυναίκα παραπάνω».

«Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος σαδισμός να χαρακτηρίζεται ως «ήπια σωματική βλάβη»… Η αντίδραση του δικαστηρίου είναι συγκλονιστική», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο διαδηλώτρια.

1/ Several thousands of citizens protest in #Bulgaria’s capital, #Sofia, calling for stronger measures to tackle violence against women after a recent attack on an 18-year-old woman in #StaraZagora caused unprecedented outrage.

Protests are held in over 15 cities. pic.twitter.com/uvu1jhJmVa

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 31, 2023