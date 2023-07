Τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν σφυροκοπά το Ισραήλ, με την επιχείρηση «Σπίτι και Κήπος» να συνεχίζεται. Στους 11 έχουν φτάσει οι νεκροί Παλαιστίνιοι αφού ένας από τους τουλάχιστον 100 τραυματίες κατέληξε. Οι 20 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η πραγματική εικόνα είναι σίγουρα χειρότερη, ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν το Κυβερνητικό Νοσοκομείο της Τζενίν με αποτέλεσμα να υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι: «Αυτές τις στιγμές ολοκληρώνουμε την αποστολή και μπορώ να πω ότι η εκτεταμένη επιχείρησή μας στην Τζενίν δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια», κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτικό φυλάκιο στα περίχωρα της Τζενίν.

«Θα συνεχίσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί για να εξαλείψουμε την τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ ζήτησε να τερματιστεί η επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, ενώ άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ζήτησαν από το Ισραήλ να συγκρατηθεί, αν και του αναγνώρισαν το δικαίωμά του στην «άμυνα».

«Η πρόσφατη επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η επίθεση με αυτοκίνητο στο Τελ Αβίβ υπογραμμίζουν ανησυχητικά ένα πολύ γνωστό μοτίβο γεγονότων: ότι η βία γεννάει μόνο περισσότερη βία», δήλωσε ο Τουρκ.

«Οι δολοφονίες, το σακάτεμα και η καταστροφή περιουσιών πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Από την επίθεση μέλους της Χαμάς με αυτοκίνητο και μαχαίρι στο Τελ Αβίβ επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το Al Jazeera και το Middle East Eye, η κατάσταση στην Τζενίν είναι αποκαρδιωτική, ενώ οι κάτοικοί του καταυλισμού δεν έχουν πρόσβαση σε προμήθειες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί (πάνω από 500 οικογένειες).

Οι περιγραφές των διεθνών ΜΜΕ σημειώνουν ότι είναι σαν η Τζενίν να έχει χτυπηθεί από σεισμό μετά την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων που τη χτύπησαν με κάθε τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν από drones μέχρι και πύραυλος, ενώ πάνω από 1.000 ήταν οι στρατιώτες που περικύκλωσαν και εισέβαλαν τον καταυλισμό.

Οι κάτοικοι του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν έχουν μείνει άναυδοι από την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η ισραηλινή επιδρομή που έπληξε την κατεχόμενη γειτονιά της Δυτικής Όχθης τις τελευταίες ημέρες.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Ταλάλ, κάτοικος του καταυλισμού, δήλωσε στο Middle East Eye ότι οι ισραηλινές μπουλντόζες ισοπέδωσαν τους περισσότερους δρόμους γύρω από τον καταυλισμό από τη στιγμή που εισέβαλαν για πρώτη φορά σε αυτόν το πρωί της Δευτέρας.

