Ως την «αρχική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής κατά του λαού μας στον καταυλισμό της Τζενίν» χαρακτηρίζει η Χαμάς την επίθεση στο Τελ Αβίβ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης είναι δέκα τραυματίες, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε από ένοπλο Ισραηλινό, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ τόνισε ότι οι δυνάμεις κατοχής «θα πληρώσουν το τίμημα για το έγκλημα απέναντι στους ανθρώπους του καταυλισμού της Τζενίν».

Το Al Jazeera υπογραμμίζει πάντως ότι η Χαμάς δεν ανέλαβε την απευθείας ευθύνη για την επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον Guardian, τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από τον καταυλισμό της Τζενίν μετά την ισραηλινή επιδρομή, ενώ τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί και 100 οι τραυματίες (οι 20 σοβαρά).

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει νέα βίντεο από την επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι.

⚠️More terrible footage from the terror attack that just happened on Pinchas Rosen street in Tel Aviv.

10 people reported injured.

Thank g-d the terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/9SYNZQkqII

