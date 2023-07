Σφοδρή επίθεση στη Δυτική Όχθη και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν έχει εξαπολύσει το Ισραήλ από το βράδυ της Κυριακής, με τον επίσημο απολογισμό να είναι οκτώ νεκροί Παλαιστίνιοι και δεκάδες τραυματίες.

Η νέα επιδρομή, που θεωρείται η μεγαλύτερη των δύο τελευταίων δεκαετιών, έρχεται μετά από αυτή που έγινε δύο εβδομάδες πριν ξανά στην Τζενίν με επτά νεκρούς.

Το Al Jazeera εξηγεί πόσο σφοδρή είναι η επίθεση του ισραηλινού στρατού σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου διαμένουν 14.000 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι σε λιγότερο από μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιθέσεις, με drones, αλλά και έναν πύραυλο, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Πριν από τις 21 Ιουνίου, όταν το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στην Τζενίν, που άφησε αρκετούς νεκρούς και εξόργισε τους Παλαιστίνιους μαχητές, δεν είχε χρησιμοποιήσει σε επιθέσεις drones στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το 2006.

Μετά τις επιθέσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν τον προσφυγικό καταυλισμό χρησιμοποιώντας δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Israel has launched a large-scale military operation against Palestinians in the occupied West Bank city of Jenin, killing at least eight people, including three children, and wounding more than 50 others according to the Palestinian Health Ministry pic.twitter.com/RqK4bVVOT3

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 3, 2023