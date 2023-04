Σοκάρει η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 38χρονης Anastasia Milosskaya που ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου όταν γύρισε σπίτι. Ήταν η 14χρονη κόρη της που οργάνωσε το ανατριχιαστικό συμβόλαιο θανάτου επειδή της ζητούσε να χωρίσει τον 15χρονο φίλο της που η Anastasia θεωρούσε ότι αποτελεί κακή επιρροή.

Οι αρχές στη Ρωσία έχουν συλλάβει τη 14χρονη κόρη της με την υποψία ότι οργάνωσε την άγρια δολοφονία της 38χρονης μητέρας της Anastasia Milosskaya. Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε τυλιγμένη σε πλαστικό. Είχαν πετάξει το πτώμα της σε έναν κάδο απορριμάτων στην περιοχή Balashikha ανατολικά της Μόσχας.

Η 14χρονη συνελήφθη μαζί με τον 15χρονο φίλο της που έμενε στο διαμέρισμα της οικογένειας. Η άτυχη Anastasia Milosskaya είχε ζητήσει από τον ανήλικο να φύγει από το σπίτι. Θεωρούσε πως αποτελεί κακή επιρροή για την κόρη της.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι αρχές υποπτεύονται πως η 14χρονη και ο 15χρονος φίλο της πλήρωσαν δύο έφηβους να σκοτώσουν την Anastasia Milosskaya έναντι 350.000 ρουβλίων (3.650 λιρών).

Οι ανήλικοι που θεωρούνται ύποπτοι για το συμβόλαιο θανάτου είναι 14 και 17 ετών. Προφυλακίστηκαν σε κατάστημα κράτησης νέων για ένα μήνα μέχρι να προχωρήσουν οι έρευνες.

Η 14χρονη κόρη της Anastasia Milosskaya και ο 15χρονος φίλος της θεωρείται πως έβαλαν τους δράστες στο σπίτι. Βρίσκονταν εκεί μέχρι η Anastasia να επιστρέψει και ιέγιναν μάρτυρες της άγριας δολοφονίας της. Οι δράστες άφησαν το πτώμα της άτυχης γυναίκας στο διαμέρισμα. Επέστρεψαν μετά από δύο ημέρες για να ξεφορτωθούν το πτώμα.

