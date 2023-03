Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες χθες, Τετάρτη στην περιοχή του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Καλιφόρνιας.

Οι τρεις αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Λος Άντζελες, μέσω Twitter.

Σε ό,τι αφορά τον δράστη φέρεται να είχε κρυφτεί σε πάρκινγκ, καθώς πλάνα από τον αέρα που μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KCAL-TV, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS, έδειχναν ισχυρή αστυνομική δύναμη να αποκλείει περιοχή γύρω από χώρο στάθμευσης στη συνοικία Λίνκολν Χάιτς.

Αργότερα γνωστοποιήθηκε ο θάνατός του.

The suspect in the shooting of three Los Angeles Police Department officers died at the scene, according to the LAPD.@LAPDChiefMoore confirmed all three officers are hospitalized in stable condition.https://t.co/2w7YEq6jok pic.twitter.com/CNNrUGBDdE

— Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) March 9, 2023