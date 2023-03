Ήταν λίγο πριν φύγει διακοπές με τη σύντροφό του του που ο Brian Shaffer εξαφανίστηκε για πάντα. Φέρεται να σχεδίαζε να της κάνει πρόταση γάμου σε εκείνο το ταξίδι. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο και τα ίχνη του χάθηκαν για πάντα. Η υπόθεσή του απασχολεί τα τελευταία 17 χρόνια τις αρχές. Όλοι θέλουν να δοθεί λύση στο μυστήριο της πολύκροτης υπόθεσης εξαφάνισής του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 27χρονος φοιτητής Ιατρικής Brian Shaffer, από το Οχάιο των ΗΠΑ, βγήκε να διασκεδάσει με φίλους του το μοιραίο βράδυ της 31ης Μαρτίου του 2006. Μπήκε με την παρέα του στο μπαρ Ugly Tuna Saloona γύρω στις 10 το βράδυ. Από εκείνο το βράδυ και μετά δεν τον είδαν ποτέ ξανά.

Ήταν με τον William «Clint» Florence όταν κατευθύνθηκαν στο μπαρ για να διασκεδάσουν. Λίγο αργότερα θα έφευγαν και θα κατευθύνονταν προς το Arena District και το Short North. H Meredith Reed, φίλη του William, προσφέρθηκε να τους μεταφέρει πίσω στο Ugly Tuna όπου θα συνέχιζαν όλοι μαζί τη βραδιά.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας είχαν καταγράψει την παρέα να ανεβαίνει με τις κυλιόμενες σκάλες στην είσοδο του δεύτερου ορόφου του μπαρ γύρω στη 1.15 το βράδυ. Ο Brian λίγο αργότερα βγήκε γύρω στις 2 το πρωί και εθεάθη να συνομιλεί με δύο γυναίκες προτού χαθούν τα ίχνη του για πάντα.

Οι φίλοι του τον κάλεσαν πολλές φορές, με τις κλήσεις να πηγαίνουν απευθείας στον τηλεφωνητή.

Το ζευγάρι έφυγε αφού έκλεισε το μπαρ και πίστευε ότι θα επικοινωνούσε με τον Brian Shaffer την επόμενη μέρα. Και ενώ οι κάμερες έχουν καταγράψει όλους τους θαμώνες που βγήκαν το μοιραίο βράδυ από το μπαρ, στα πλάνα δεν φάνηκε ποτέ να φεύγει ο Brian. Ο πατέρας του Brian Shaffer προσπαθούσε να βρει τον γιο του αλλά οι κλήσεις του έμειναν αναπάντητες στη διάρκεια εκείνου του Σαββατοκύριακου.

Ο Brian Shaffer δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο το πρωί της Δευτέρας από όπου θα έφευγε με τη συντρόφό του για διακοπές. Ήταν εκείνη την ημέρα που δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του. Πάνω από 50 αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του φοιτητή Ιατρικής.

Φίλοι και συγγενείς του Brian Shaffer ανακρίθηκαν και πέρασαν από τεστ ανιχνευτή ψεύδους. Όλοι εκτός από τον William που αρνήθηκε να το κάνει. Τον άνθρωπο που βρισκόταν μαζί του το μοιραίο βράδυ. Σε ανάλογο τεστ δεν υποχρεώθηκαν ούτε οι δύο γυναίκες που εθεάθησαν να συνομιλούν με τον Brian Shaffer το μοιραίο βράδυ πριν από την εξαφάνισή του.

Η σύντροφός του Alexis Waggoner καλούσε κάθε μέρα το κινητό του με την ελπίδα ότι θα το σήκωνε. Όλες οι κλήσεις πήγαιναν απευθείας στον τηλεφωνητή. Ήταν μόνο μια φορά, τον Σεπτέμβριο, που το τηλέφωνό του χτύπησε τρεις φορές, αφήνοντας την Alexis να ελπίζει ότι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός.

Με το τηλέφωνό του να μη διαθέτει GPS, δεν μπορούσε να βρεθεί η τοποθεσία και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ισχυρίστηκε ότι μπορεί να χτύπησε κατά λάθος. Το Columbus Police Department δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κανένα στοιχείο δεν μπορούσε να οδηγήσει στο τι πραγματικά συνέβη τη μοιραία μέρα.

Η τελευταία φορά που έχει αποτυπωθεί κάποια εικόνα του Brian Shaffer προτού εξαφανιστεί για πάντα ήταν στο μπαρ Ugly Tuna. Είχε λαμπρό μέλλον μπροστά του με την αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια να μην μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που συνεχίζουν να απασχολούν τον αδελφό του.

Ζωντανός παραμένει μόνο ο μικρότερος αδελφός του. Ο Brian Shaffer είχε χάσει τη μητέρα του από καρκίνο λίγο καιρό πριν από την εξαφάνισή του. Δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του πέθανε και ο πατέρας του Randy. Ο αδελφός του Derek εξακολουθεί να αναζητά τον Brian Shaffer μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση που έχει στοιχειώσει την οικογένειά του τα τελευταία 17 χρόνια.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Brian Shaffer είχε επανέλθει στο προσκήνιο πριν από τρία χρόνια. Μια φωτογραφία ενός αστέγου που έμοιαζε στον νεαρό φοιτητή είχε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από εκτεταμένες έρευνες του FBI αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για διαφορετικό πρόσωπο προς μεγάλη λύπη της οικογένειας και των φίλων του.

Μετά και από εκείνη την εξέλιξη, το FBI δημιούργησε μια εικόνα του Brian Shaffer για το πώς θα έμοιαζε σήμερα.

Help locate Brian Shaffer, missing since April 1, 2006. Brian was last seen in the vicinity of N. High St. in Columbus. A BCI forensic artist developed the age-progressed image of what Brian may look like now. Submit tips to @ColumbusPolice at 614-645-2358. #MissingPerson pic.twitter.com/HsUb5z1vrb

— Ohio Attorney General Dave Yost (@OhioAG) March 29, 2021