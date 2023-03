Ο ιδρυτής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε ότι τα στρατεύματά του τα οποία σφίγγουν τον κλοιό στην πόλη Μπαχμούτ, στην ανατολική Ουκρανία, δεν διαθέτουν αρκετά πυρομαχικά και τόνισε ότι, αν αναγκαστούν να υποχωρήσουν, ολόκληρο το μέτωπο θα καταρρεύσει.

Prigozhin threatens Putin with a retreat

Sitting in some basement, he said that the retreat of mercenaries from #Bakhmut due to «ammunition shortage» would lead to the collapse of the front up to the Russian border «or even further», as well as that #Crimea would be de-occupied. pic.twitter.com/tScnxmTpTA

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2023